عاجل- اختراق تطبيق نبض وبث أخبار كاذبة عليه

جدة - نرمين السيد - تعرض تطبيق نبض للاختراق من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه.



جدة - نرمين السيد - تعرض تطبيق نبض للاختراق من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه. وتقوم، حاليا الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.

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