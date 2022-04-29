عاجل- غلق تطبيق نبض فى مصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة

جدة - نرمين السيد - جرى إغلاق تطبيق نبض بمصر، وذلك بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عبره.



جدة - نرمين السيد - جرى إغلاق تطبيق نبض بمصر، وذلك بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عبره. جرى إغلاق تطبيق نبض بمصر، وذلك بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عبره.

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