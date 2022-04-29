«صحة الشرقية»: غلق مخبز ومصنع وإعدام نحو 4 أطنان أسماك فاسدة بفاقوس

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس، يرافقه مراقبى أول إدارة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس، ومفتشى مكتب الأغذية بالإدارة الصحية.





جاء ذلك تزامناً مع أعياد الربيع وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وفى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق؛ لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. وتم خلالها المرور على المنشآت الغذائية بفاقوس، والتى أسفرت عن ضبط مخبز معجنات، ومصنع للأسماك المدخنة، بهما نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وعلى الفور قام وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع محافظ الشرقية، والذى وجه بالتنسيق مع رئيس مجلس مدينة فاقوس لغلق وتشميع المخبز والمصنع فى الحال، لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط 2 طن و121 كجم أسماك مجمدة وأسماك مدخنة، لسوء التخزين، وإعدام طن و450 كجم أسماك طازجة وعجينة وملح وأوانى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 3 عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير 4 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة. وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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