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نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، الجمعة، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

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وفي البداية، شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وممثل الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الاحتفالية الكبرى بمناسبة ليلة القدر وتكريم حفظة كتاب الله من الفائزين، اليوم، التي نظمتها أمانة الحزب فى محافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمقامة بمقر جامعة بني سويف.

أشرف رشاد يشهد احتفالية ليلة القدر ويكرم حفظة القرآن في بنى سويف.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات

وشهدت الاحتفالية تكريم 34 من حفظة كتاب الله الفائزين فى مسابقة حفظة القرآن الكريم التي نظمها الحزب بمناسبة شهر رمضان، بالتعاون مع أوقاف بني سويف، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث فى مستويات الحفظ للقرآن الكريم كاملا ونصفه وربعه وأجزاء منه وذلك بعد اجتياز الاختبارات على يد لجان من مشايخ وعلماء الأوقاف وفق ضوابط وشروط تم خلالها مراعاة الشفافية، حيث تم اهدائهم جوائز عينية ونقدية تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق.

"مستقبل وطن" بالمحافظات: إهداء 22 رحلة عمرة و50 جهاز كهربائى للعرائس الأيتام في مدينة قليوب

كما تضمنت الاحتفالية تكريم 30 من طلاب المدارس الفائزة في المسابقة العلمية التي تم تنظيمها بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والحزب، وشاركت فيها كافة المراحل التعليمية "ابتدائي/إعدادي/ ثانوي"، وعلى هامش الاحتفالية، كرم الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، حيث أهداه درع المحافظة، تقديرا للدور المجتمعي التى ينتهجها الحزب.

تعرف على فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات.. أبرزها أشرف رشاد يكرم حفظة القرآن في بنى سويف

وفي محافظة القليوبية، نظمت أمانة مدينة ومركز قليوب، احتفالية كبرى بمناسبة ليلة القدر وتكريم الفائزين فى المسابقة الدينية لحفظة القرآن الكريم، فى قرية أبو سنة، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والنائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة، وشهدت الاحتفالية تكريم أكثر من 50 متسابق من حفظة القرآن الكريم، حيث شارك فيها أكثر من 150 متسابق على مستوى مركز ومدينة قليوب وأشرف عليها عدد من مشايخ الأوقاف، وأجريت على مدار أسبوع كامل، وخلال الحفل، أجريت عملية سحب أسماء الفائزين بقرعة على مستوى مركز ومدينة قليوب، وهم 15 عمرة المولد النبوي الشريف المقدمة من النائب عاطف ناصر والدكتور عبد الله مبارك عضوي مجلس النواب وعدد 5 عمرة مقدمة من النائب مجاهد نصار وأحد المواطنين تبرع بعدد 2 عمرة، كما أهدت أمانة الحزب، عدد من العرائس والمقبلات علي الزواج من الايتام، جوائز عينية عبارة عن 50 جهاز كهربائية ( بوتاجازات - غسالات- شاشات)، فيما تم تكريم الفائزين في المسابقة بجوائز مالية قدرها 1000 جنيها وأخري 500 جنيهًا، كما تم تكريم المشايخ من اللجنة المشرفة علي المسابقة الدينية.

وفي محافظة السويس، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، الحفل الختامي لتكريم حفظة القرآن الكريم للمسابقة الدينية الكبرى في حفظ القران الكريم لأبناء السويس، وشهد الحفل عدد من الشخصيات العامة وقيادات الحزب، وبعد كلمات المشاركين في الحفل، جاءت لحظة التكريم والوفاء من قيادات الحزب بالسويس للفقيد الراحل أحمد نجيب وتكريم زوجته، ولحفظة القرآن وإهداء جوائز المسابقة من مبالغ مادية وهدايا قيمة للفائزين، وتضمنت فعاليات الحفل فقرات للإنشاد الديني بعدد من التواشيح والابتهالات.

وفي محافظة قنا، أعلنت أمانة الحزب بالحزب، عن مضاعفة عدد أعداد المكرمين من حفظة القرآن الكريم، من 40 إلى 80 حافظاً وحافظة لكتاب الله في الاحتفالية الكبرى التي ينظمها الحزب بمركز دشنا غدا السبت، ومن المقرر أن يشارك المهندس أشرف رشاد الشريف، في فعاليات الحفل، وتكريم الفائزين ومنحهم شهادات التقديرات ومكافأة مالية.

وفي محافظة الجيزة، واصلت أمانة مركز البدرشين، حملتها التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم مواصلة الحملات المتنقلة لتطعيم أهالي قري المركز لليوم الـ 116، ومن جانبه، شهدت أمانة قسم الهرم، افتتاح المعرض رقم 60 للأسرة المصرية بكفر الغطاطي، وفي نفس الإطار، نظمت أمانة المرأة احتفالية لتكريم الأيتام وذوي الهمم تحت عنوان "جبر الخواطر"، وخلال الحفل كرم 300 من الأطفال الأيتام، و100 من حفظة القرآن الكريم وبتوزيع شهادات التقدير والمصاحف عليهم، وفي الوقت نفسه، اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية التي نظمتها أمانة الحزب بالحوامدية بفوز فريق حياة كريمة باللقب علي حساب فريق المتحف المصري، وفي السياق ذاته، اختتمت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، مسابقة حفظة القرآن الكريم، بتكريم الفائزين بها، وسط أجواء رمضانية ممتعة وأقيمت هذه المسابقة في وحدة قسم ثالث أكتوبر.

وفي محافظة أسوان، أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالا كبيرا لتكريم حفظة كتاب الله تعالى ومحفظى القرآن الكريم بها وذلك بمشاركة وحضور لفيف من قيادات الحزب وأعضائه وأسر المكرمين والمحفظين، وتضمن الحفل فقرات دينية متنوعة بدأت بالقرآن الكريم ثم كلمات الوعظ والإرشاد تلاها الابتهالات والتواشيح الدينية ثم تكريم حفظة القرآن الكريم، ومن جانبه، أقامت أمانة قسم أول أسوان، أمسية دينية واحتفالا كبيرا بمناسبة ليلة القدر وذلك بمقر جمعية شندي بمدينة أسوان وبحضور قيادات الحزب، وعلى هامش هذا الحفل الكبير تم تكريم حفظة القرآن الكريم من الشباب لعدد 11 شابا.

وفي محافظة أسيوط، أطلقت أمانة النقل والمواصلات بالمحافظة، قافلة الخير لتوزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا بقرى مركز أسيوط قبلي وبحري بمناسبة شهر