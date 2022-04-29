تعرف على ضيفة برنامج رامز موفي ستار الحلقة 28.. نجمة مغربية

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دوت الخليج يكشف ضيف برنامج رامز موفي ستار الحلقة 28

برنامج رامز موفي ستار الحلقة 28

تحل الفنانة ميساء مغربي ضيفة برنامج رامز موفي ستار اليوم الجمعة، في الحلقة الـ 28 والمقرر عرضها عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وكان ضحية الحلقة الماضية التي عرضت أمس الخميس، هو أحمد سيد زيزو، في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 27، وكانت الحلقات الماضية ضمت عدد كبير من نجوم الفن والرياضة مثل صابرين، ياسمين صبري، عمرو السولية، نجلاء بدر، درة، أحمد فتحي، محمد أنور، مايان السيد، حمو بيكا، وعمرو يوسف، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، هدى المفتي، محمد ثروت، تارا عماد ومحمد شريف وحسن أبو الروس وبيج رامي وآخرين.

ميساء مغربي برنامج رامز موفي ستار

يشار أن برنامج رامز موفي ستار تم تصوير حلقاته الـ 39 في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي بعد أن تعاون معها العام الماضي ببرنامج رامز عقله طار، ويشار أن فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022 تدور حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن مع نجم الأكشن العالمي فاندام.

ثم بعد ذلك يتعرض الضيوف لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة أثناء هروبهم بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يجلس مكان فاندام ومتخفي، بثعبان وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني فوق بحيرة فيها تمساح مخيف وتكاد تسقط.

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يذكر أن الفنان رامز جلال سخر من إطلالة أحمد سيد زيزو أمس في الحلقة وقال عنه: "إيه البنطلون ده يا زيزو والجزمة المعفنة دي، زيزو البنطلون ده داخل يصور إعلان التشميرة الأخيرة، وإيه البنطلون ده يا جماعة دي اسمها موضة الطرانش".