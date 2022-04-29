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اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن، بالسادس من أكتوبر مسابقة حفظة القرآن الكريم بتكريم الفائزين بها.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» يكرم حفظة القرآن بالسادس من أكتوبر

و يأتي ذلك تأكيدًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين تنظيم المحافظة.

و انتهت فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم الرمضانية التي نظمتها الأمانة وسط أجواء رمضانية ممتعة، واقيمت هذه المسابقة في وحدة قسم ثالث أكتوبر بقيادة المستشار محمد نوار أمين الوحدة وراعي المسابقة بالتعاون مع مؤسسة الأنوار الخيرية، وبحضور أمين تنظيم الحزب بالسادس من أكتوبر الدكتور عمر قاسم والأمين المساعد لأمانة أكتوبر المهندس أيمن موسي ولفيف من قيادات الحزب بأمانة السادس من أكتوبر.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات