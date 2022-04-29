/694957/فوائد-البنك-العربي-الأفريقي-على-الشهادة-الثلاثية-تعرف-عليها

يستعرض دوت الخليج فوائد البنك العربي الأفريقي على الشهادة الثلاثية فهى من أكثر الشهادات التى يقبل على شرائها الكثيرون من عملاء البنك العربي الأفريقي لمميزاتها المختلفة. الشهادة الثلاثية من البنك العربي الأفريقي ويتيح البنك العربي الأفريقي الدولي لعملائه عائدًا على استثمار أموالهم في الشهادة ذات آجال 3 سنوات يتراوح بين: 10.5% سنويًا لدورية العائد الشهري و10.75% سنويًا على دورية العائد ربع السنوي.

10.875% سنويًا على دورية العائد نصف السنوي، و11% سنويًا على دورية العائد السنوي. وجدير بالذكر أن البنك العربي الأفريقي الدولي كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من على شرائها بعد خصم غرامة من إجمالي العائد الذي حصل عليها خلال فترة ربط الشهادة.

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