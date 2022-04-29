694954 /694954/بنك-التعمير-والإسكان-يوفر-سحب-الحجز-على-شقق-الإسكان-أعرف-التفاصيل 06:21 م - الجمعة 29 أبريل 2022 أتاح بنك التعمير والإسكاني إمكانية سحب جدية الحجز على شق الإسكان التى تم طرحها خلال الشهور الماضية. ضن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون عن تفاصيل سحب الحجز. وهو مايوضحه دوت الخليج من خلال ما أعلنه بنك التعمير والإسكان للتيسير على المتقدمين. سحب جدية حجز الشقق من بنك التعمير والإسكان استطاع عددًا من المواطنين الحصول على وحدة سكنية ضمن الـ3 مشروعات أثناء فترة الحجز الإلكتروني، هؤلاء الحاجزين سيتم مراجعة ملفاتهم وإرسالها إلى بنك التعمير والإسكان، لكن يوجد حاجزين آخرين لم يتمكنوا من حجز أي وحدات ويبحثون عن خطوات سحب مقدم جدية الحجز عبر بنك التعمير والإسكان، وهل سيتم خصم أي أموال منهم أم لا. خطوات سحب مقدم جدية الحجز من بنك التعمير والإسكان تابع موقع دوت الخليج علي

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