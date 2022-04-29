/694948/الكورة-مع-saib-سايب--موسيماني-قدام-طلائع-الجيش-صفر-من-عشرة

يستعرضدوت الخليج حلقة جديدة من برنامج الكورة مع saib سايب من تقديم محمد المحمودي وفي ضيافته أحمد عز الدين، للحديث عن موسيماني قدام طلائع الجيش". الكورة مع saib سايب ازداد النقاش بشكل مثير بين المحمودي وأحمد عز، مر ددين: "ولو الموضوع إن اللاعيبه بتضيع فرص مكنش حد غلب ريال مدريد مينفعش معاه تحليل المسألة بقت إيفيهات أكتر". وجدير بالذكر أن برنامج الكورة saib سايب يقدم على صفحة بنك سايب الرسمية خلال شهر رمضان. وأبدى الكثير من عملاء بنك سايب saib إعجابهم به حول تحليل الأحداث الرياضية.

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