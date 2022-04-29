/694958/عناصر-مجهولة-تخترق-تطبيق-نبض--والأجهزة-الأمنية-تتدخل-للتعامل-مع-الاختراق

اخترقت عناصر مجهولة تطبيق نبض ، لبث اخبار كاذبة عليه، وتعمل الأجهزة المعنية بالقيام على التعامل مع هذا الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.

دوت الخليج

عناصر مجهولة تخترق تطبيق نبض .. والأجهزة الأمنية تتدخل للتعامل مع الاختراق

جدير بالذكر ان مصدر أمنى نفى امس الاحد ، صحة ما تم تداوله عبر القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو.

مصدر أمني ينفي شائعات الاخوان بشأن الافراج عن بعض الضباط ضمن قرارات العفو

مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.. ويأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام.