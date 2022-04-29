/694950/بالفيديو-خالد-الجندى-الناس-بعد-رمضان-صنفان-منهم-من-يترك-طاعة-الله

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ساعات وينتهي سوق المغفرة فى شهر رمضان، ولا تتوقف باى حال من الأحوال من عند الله، لافتا إلى أن من كان يعبد رمضان فقد فات، ومن كان يبعد الله فإنه باقى.

دوت الخليج خالد الجندى: الناس بعد رمضان صنفان منهم من يترك طاعة الله وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "علينا أن نستمر فى الأعمال الصالحة من إطعام المساكين وإخراج الصدقات، وطاعة الله بالعبادة، لازم نستمر رمضان كان مجرد تمرين، بعد رمضان بنشوف الناس نوعين اثنين نوع ينصرف عن الطاعة والعبادة، وده المتقلب غير الثابت على طاعة الله. واستكمل: لذلك الصنف الاخر هو الثابت على الطريق وعلى ما كان يفعله فى رمضان من طاعة وهم ينظر الله لهم بالعطاء والمغفرة ويحبه الله".

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