/694938/علي-جمعة-التسول-من-السلوكيات-الخاطئة-وجريمة-يعاقب-عليها-القانون

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق، عن اشكالية انشتار ظاهرة التسول ، منوها انها من السلوكيات الخاطئة، والمنشترة في الشوارع بكشل كبير.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه الرمضاني اليومي على خلال برنامج ارض المجددين المذاع عبر فضائية "on"، اليوم الجمعة، مضيفا:”من السبوكيات الخاطئة بالاضافة الى انه جريمة يعاقب علىيه القانون”.

علي جمعة: التسول من السلوكيات الخاطئة وجريمة يعاقب عليها القانون

وتابع الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق،:” التسول ينقط في وجه أحدهم نقطة سوداء إذا ما تسول”.

علي جمعة:الشرع نهى عن التسول في الشارع، وجعل اليد العليا خير من اليد السفل

واستطرد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق،:” الشرع نهى عن التسول في الشارع، وجعل اليد العليا خير من اليد السفلى، معقبا:” يجب الرد المتسولين وألا نشجعهم لأن الشرع نهى عن هذه الجريمة.