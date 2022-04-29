/694938/علي-جمعة-التسول-من-السلوكيات-الخاطئة-وجريمة-يعاقب-عليها-القانون
تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق، عن اشكالية انشتار ظاهرة التسول ، منوها انها من السلوكيات الخاطئة، والمنشترة في الشوارع بكشل كبير.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال لقاءه الرمضاني اليومي على خلال برنامج ارض المجددين المذاع عبر فضائية "on"، اليوم الجمعة، مضيفا:”من السبوكيات الخاطئة بالاضافة الى انه جريمة يعاقب علىيه القانون”.
علي جمعة: التسول من السلوكيات الخاطئة وجريمة يعاقب عليها القانون
وتابع الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق،:” التسول ينقط في وجه أحدهم نقطة سوداء إذا ما تسول”.
علي جمعة:الشرع نهى عن التسول في الشارع، وجعل اليد العليا خير من اليد السفل
واستطرد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق،:” الشرع نهى عن التسول في الشارع، وجعل اليد العليا خير من اليد السفلى، معقبا:” يجب الرد المتسولين وألا نشجعهم لأن الشرع نهى عن هذه الجريمة.
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