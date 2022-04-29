عاجل- اليابان تمنح وسام الشمس المشرقة للسفير هشام بدر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة فى بيانها، اليوم الجمعة، أن هذا التكريم يأتى لما قام به السفير هشام بدر من إسهامات بارزة فى تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر وتوطيد علاقات الصداقة والنوايا الحسنة بين البلدين، ويعود تاريخ هذا الوسام إلى ما يقرب من 150 عامًا، وهو وسام رفيع المستوى يمنحه جلالة إمبراطور اليابان لأولئك الذين حققوا إنجازات بارزة داخل اليابان والمجتمع الدولى.

وقالت السفارة اليابانية إن السفير هشام بدر، عمل كدبلوماسى فى اليابان مرتين، حيث عمل فى المرة الثانية كسفير لمصر لدى اليابان ما بين عام 2003 وحتى عام 2007 حيث كان له نشاط ملحوظ فى مختلف المجالات، بما فى ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة، وذلك بالاستفادة من تحدثه للغة اليابانية بطلاقة، كما صدرت له بعض الكتب باللغة اليابانية.

وأضافت السفارة ان هذا النشاط الملحوظ للسفير أسفر عن تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين، وبالتالى مع الشرق الأوسط ككل، وظل حتى تقاعده عن العمل بوزارة الخارجية فى نوفمبر من العام الماضى، شريكا ومتفهما جيدا لليابان فى الصفوف الأولى للدبلوماسية المصرية.

من جانبه، أعرب سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشى، عن سعادته بأن العلاقات اليابانية –المصرية، قد أحرزت تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية.