إزالة التعديات المرصودة عبر منظومة المتغيرات المكانية فى أسوان 

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الجمعة، أن هناك تنسيقا مستمرا بين كل الجهات المعنية لإزالة جميع أشكال التعدى أولاً بأول، ولاسيما التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.





وأوضح عطية فى بيان أنه تم إعطاء تعليمات مشددة لمسؤولى المحليات بالتعاون الجاد والفعال مع مختلف الجهات المختصة للتعامل الفورى مع أى حالات تعدى حتى يتسنى بدوره الحفاظ على أراضى الدولة من أى محاولات للتعدى عليها بدون وجه حق. وبهذا الصدد، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 300 م2 بقروى خريت، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى للبناء بدون ترخيص على مساحة 100 م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين. وفى سياق متصل، شدد محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن، وكافة الجهات المعنية بالتفاعل المباشر مع شكاوى ومطالب المواطنين ووضع الحلول العاجلة والفورية لها، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل على إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة والإنارة لخلق متنفس حيوى للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، فضلاً عن إضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب، والحفاظ على البيئة المحيطة، ولاسيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

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