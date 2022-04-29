حياة كريمة.. وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال تطوير المنشآت الصحية بالحسينية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المشروعات الصحية، وأعمال التطوير الجارية للمنشآت الطبية بمركز ومدينة الحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفقد مركز طب الأسرة بمنشأة بشارة السعدى، التابع للإدارة الصحية بالحسينية، للوقوف على آخر المستجدات به،





ونسب تنفيذ الأعمال الجارية، والتى بلغت أكثر من 70%، ومتابعة الخطة الزمنية للانتهاء من مركز طب الأسرة، والمقام على مساحة 1200م2، ويتكون من 3 طوابق لتقديم الخدمات الطبية المختلفة لأهالى القرية والمناطق المحيطة بها.

جاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واستكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأشاد وكيل الوزارة بأعمال التشطيبات التى تمت بالمركز ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتى تأتى فى إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصرى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود بأنه جارى تطوير شامل ورفع كفاءة وإنشاء جديد لعدد 63 منفذ طبى بشمال الشرقية، مقسمة إلى 26 منشأة طبية بالحسينية، وعدد 20 منشأة بصان الحجر، و17 بمنشأة أبو عمر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً بأن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصرى، ومؤكدا على الدعم المستمر للقطاع الصحى بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، ومعالى محافظ الشرقية، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.