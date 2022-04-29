جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة: "الإخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرنى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله -العلى القدير- أن يجعله عيدا مباركا سعيدا، وأن يعيده عليكم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقى، عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير، عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ أبناء مصر فى الخارج بحلول عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.