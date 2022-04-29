أسعار تذاكر الحدائق فى عيد الفطر (إنفوجراف) 

جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" جميع أسعار التذاكر فى الحدائق العامة وجاءت الأسعار كالتالى: "حديقة الحيوان بـ 5 جنيهات، وحديقة الأزهر بـ 20 جنيها، أما الحديقة الدولية فوصلت سعر التذكرة إلى 10 جنيهات". وتفتح حديقة الحيوان أبوابها يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2.30 عصرا خلال شهر رمضان المبارك.

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