بإحدى قرى حياة كريمة.. تنظيم قوافل طبية للأطفال فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، على تخصيص قافلة طبية مستديمة لمدة ثلاثة أشهر لعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وتنظيم قافلة طبية مستديمة لدور المسنين ببنى سويف.





وأكد الدكتور منصور حسن فى بيان صدر عن الجامعة، اليوم الجمعة، أن كلية العلاج الطبيعى ستنظم قافلة طبية مستديمة لمدة ثلاثة شهور بإحدى قرى مبادرة "حياة كريمة"؛ لمتابعة وتقديم خدمة العلاج الطبيعى للأطفال مرضى الشلل الدماغى، والإعاقات الحركية من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتهدف القافلة كونها مستديمة لمدة 3 أشهر إلى تقديم خدمات فعالة، ذات تأثير واضح من حيث العلاج، وتدريب الأهالى على التعامل بصورة صحيحة مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى تخفيف معاناة الأهالى من تكبد أعباء نقل الأطفال لأماكن تواجد الخدمة، حيث يشرف على القافلة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتستمر القافلة بشكل دورى بين القرى المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم تنفيذ قافلة طبية مستديمة لمدة 3 أشهر لتقديم خدمة العلاج الطبيعى لأهالينا من المقيمين بدور المسنين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف وذلك لمتابعة شكواهم من ضعف الحركة والآم العظام وخشونة المفاصل والفقرات، وحالات الشلل وتقديم طرق العلاج المناسبة بالوسائل المختلفة من طرق العلاج الطبيعى تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم العلاج الطبيعى للباطنة والمسنين بكلية العلاج الطبيعى وتهدف القافلة كونها مستديمة لمدة ثلاثة أشهر إلى تقديم خدمة فعالة ذات تأثير واضح من حيث العلاج لكبار السن.