أجازتك عندنا.. «الآثار» تطلق حملة للترويج للمقصد السياحى المصرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان "أجازتك عندنا"، أطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى حملة ترويجية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للترويج للمقصد السياحى المصرى لموسم صيف 2022 فى مصر والأسواق العربية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والتى من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.





وأشار عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة، إلى أن هذه الحملة تستهدف السوق العربى للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، وبما تتمتع به من جاذبية وتنوع مما يساهم فى جذب المزيد من السائحين العرب إلى المقصد السياحى المصرى، بالإضافة إلى أنه تم توجيه هذه الحملة أيضا لتنشيط السياحة الداخلية.

وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، أن هذه الحملة العربية تاتى استكمالا للحملة الدولية التى تم إطلاقها منذ منتصف شهر مارس الماضى بعنوان follow the sun والتى حققت نجاحا ملحوظا ونتائج إيجابية من حيث الانتشار ونسب المشاهدة فى الأسواق المستهدفة للحملة وهى المملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحى بالهيئة، أن الحملة العربية الجديدة تركز على مواقع التواصل الاجتماعى الأكثر استخداما فى الأسواق المستهدفة، كما أنها تأتى بالتزامن مع مشاركة الوزارة ممثلة فى الهيئة فى الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM 2022 المقرر انعقاده بإمارة دبى خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو المقبل مما يعكس اهتمام وزارة السياحة والآثار بالسوق العربى.