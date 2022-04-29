وأشار عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة، إلى أن هذه الحملة تستهدف السوق العربى للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، وبما تتمتع به من جاذبية وتنوع مما يساهم فى جذب المزيد من السائحين العرب إلى المقصد السياحى المصرى، بالإضافة إلى أنه تم توجيه هذه الحملة أيضا لتنشيط السياحة الداخلية.
وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، أن هذه الحملة العربية تاتى استكمالا للحملة الدولية التى تم إطلاقها منذ منتصف شهر مارس الماضى بعنوان follow the sun والتى حققت نجاحا ملحوظا ونتائج إيجابية من حيث الانتشار ونسب المشاهدة فى الأسواق المستهدفة للحملة وهى المملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحى بالهيئة، أن الحملة العربية الجديدة تركز على مواقع التواصل الاجتماعى الأكثر استخداما فى الأسواق المستهدفة، كما أنها تأتى بالتزامن مع مشاركة الوزارة ممثلة فى الهيئة فى الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM 2022 المقرر انعقاده بإمارة دبى خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو المقبل مما يعكس اهتمام وزارة السياحة والآثار بالسوق العربى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجازتك عندنا.. «الآثار» تطلق حملة للترويج للمقصد السياحى المصرى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.