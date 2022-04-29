رئيس «قضايا الدولة» يهنئ السيسى بعيد العمال

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.





واعتبر رئيس قضايا الدولة، فى تهنئته، العمال بأنهم الذين على أكتافهم بنا المصريون حضارتهم قديما وحديثا، وحالياً يبنون مستقبل مصر فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامته بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد وعلى مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات والازدهار.

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