جنازة عزت بدران.. تعرف على موعد ومكان تشييع الجثمان

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رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان عزت بدران بعد صراع مع المرض وكان قد أعلن نجله تفاصيل الوفاة عبر موقع التواصل الاجتماعي وسيتم تشييع جثمانه غدا.

دوت الخليج يكشف تفاصيل جنازة عزت بدران

جنازة عزت بدران

قررت أسرة الفنان الراحل عزت بدران تشييع جثمانه غدا السبت عقب صلاة الظهر وذلك بمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان قد كتب نجل عزت بدران عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان عزت بدران.. اللهم بحق هذه الأيام الكريمة المباركة اجعله من الفائزين بالفردوس الأعلى وأكرمه بجودك وكرمك يا أكرم الاكرمين يا محي يا مميت يا رب العالمين”.

وفاة عزت بدران

وتحولت صفحة عمر بدران نجل الفنان الراحل عزت بدران إلى دفتر عزاء حيث حرص الكثيرين على نعي الراحل وتقديم العزاء لابنه وأسرته.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير عزت بدران يملك إرث فني كبير حيث تخطت أعماله 230 عملًا فنيًا وكان قد بدأه خلال فترة الثمانينيات.

ومن أبرز الأعمال التي شارك بها كان “كفر دلهاب، بنات خارقات، ودموع في عيون وقحة، قابيل، آدم والأب الروحي ولآخر نفس، والجماعة”، وآخر ظهور له كان من خلال مسلسل لآخر نفس بالإضاف إلى مسلسل قابيل، الذي تم عرضهما ضمن الموسم الرمضاني لعام 2019.

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ويشار أن مسلسل لآخر نفس كان قد حقق نجاحا كبيرًا وقت عرضه حيث تدور أحداثه في إطار دراما تشويقية حول امرأة قُتل زوجها الضابط حازم وهو الفنان فتحي عبد الوهاب وذلك في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلمها مما يهدد حياتها وحياة أطفالها.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم وهم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، وفتحي عبد الوهاب وآخرين والعمل من إخراج حسام علي، بينما كان مسلسل قابيل من بطولة محمد فراج ومحمد ممدوح وأمينة خليل وبسنت شوقي وآخرين.