/694944/بنك-الإسكندرية-يثير-الجدل-بـ-تمويل-شخصي-لموظفي-المصارف-بـ-3-مليون-جنيه

أثار بنك الإسكندرية الجدل حول تقديم تمويل شخصي لموظفي البنوك، وجعل الجميع يتساءل عن تفاصيل القرض الشخصي. لماذا يقدم بنك الإسكندرية القرض لهذا الشريحة من الموظفين وهل متاح لموظفي أي بنك الحصول عليه أم لا. كافة التفاصيل حول تمويل بنك الإسكندرية لموظفي البنوك يرصدها دوت الخليج بدقة.

تمويل شخصي لموظفي البنوك من بنك الإسكندرية يتيح التمويل الشخصي لموظفي البنوك من بنك الإسكندرية امكانية الاختيار بين العائد الثابت والمتغير وتصل مدته لـ 10 سنوات، وقيمة تصل الى ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري مع إمكانية التأمين على الحياة طول مدة التمويل، بحد أدني لعمل المقترض 3 شهور بأي بنك، ويشترط عمر المتقدم يتراوح من 21 إلى 60 عام. الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض بنك الإسكندرية صورة من بطاقة الرقم القومي.

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