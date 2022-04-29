/694939/استحواذ-بنك-مصر-على-بنك-القاهرة-عميل-يتساءل-إية-الجديد-والمصرف-يرد
بعد صفقة استحواذ بنك مصر على بنك القاهرة التى تمت بالأمس تساءل أحد عملاء بنك القاهرة عما الجديد وهل هناك اختلاف يؤثر على عملاء بنك القاهرة من عدمه. وهو مايوضحه دوت الخليج في السطور التالية.
عملاء بنك القاهرة
تساءل أحد عملاء بنك القاهرة عبر صفحة المصرف على موقع "فيسبوك"، قائلا: "هل سيتغير اسم البنك إلى بنك مصر أم يظل كما هو بعد استحواذ بنك مصر عليه".
ورد مسئولى خدمة عملاء بنك القاهرة عليه، موضحا: "يرجى العلم انه لا يوجد أى اختلاف أو تاثير على الحسابات داخل بنك القاهرة".
استحواذ بنك مصر على بنك القاهرة
استحوذ بنك مصرعلى بنك القاهرة بشراء عدد 1.1 مليار سهم بسعر 6.2 جنيه للسهم الواحد بقيمة 6.974 مليار جنيه لترتفع نسبة ملكية بنك مصر من 57.14% إلى 99.99%، وفق تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.
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