/694935/بنك-المصرف-المتحد-يوفر-قرض-الأطباء-الشروط-والأوراق-المطلوبة

أعلن بنك المصرف المتحد عن توفير قرض الأطباء بقيمة تصل لـ 500 ألف جنيه وفترة سداد على7 سنوات من خلال فائدة تبدأ من 17% ومتناقصة سنويًا لدعمهم في تلبية احتياجاتهم. وذلك ضمن قروض بنك المصرف المتحد 2022 والذي يقدم دوت الخليج كافة الشروط والأوراق المطلوبة عن قرض بنك المصرف المتحد للأطباء.

شروط قرض بنك المصرف المتحد للأطباء إليكم كافة التفاصيل عن شروط قرض بنك المصرف المتحد للأطباء والتى تتميز في الآتي: التقديم بطاقتهم الضريبية.

ألا يقل الحد الأدنى لدخل المتقدم للقرض عن 25000 جنيه، والسن لا يزيد عن 65 سنة في نهاية مدة القرض.

أن تكون المنشأة (العيادة قائمة بحد أدنى سنتين).

لا يزيد السن عن 65 سنة في نهاية مدة القرض. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأطباء من بنك المصرف المتحد تتحدد الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأطباءمن بنك المصرف المتحد من خلال الآتي: بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال مرافق حدیث (كهرباء - ماء - غاز ..).

صورة تصريح مزاولة المهنة.

تقديم كشف حساب بنكي باسم المنشأة أو صاحبها موضح حركة التعامل لأخر 12 شهرًا۔

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