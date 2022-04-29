إصابة 42 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

أصيب 42 فلسطينياً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، بعد اقتحامها المسجد الأقصى صباح اليوم الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنه تم نقل 22 إصابة إلى أحد المستشفيات فيما جرى علاج باقي الإصابات ميدانياً، مضيفة أن معظم الإصابات في الجزء العلوي من الجسد وأنه لا توجد إصابات خطيرة.

وأكدت أن طواقمها تعرضت لانتهاكات عدة من قوات الاحتلال منها المنع من الدخول الى المسجد الأقصى في بداية المواجهات وإصابة أحد طواقمها جراء الاعتداء عليه بالضرب.

وأشارت الجمعية إلى أنها اقامت مستشفى ميدانياً في باب الاسباط للتعامل مع الإصابات التي يمكن علاجها.

واقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت صوب المعتكفين، ما أدى الى وقوع مواجهات.