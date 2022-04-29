راعى الروم الكاثوليك يشارك فى افتتاح المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم

جدة - نرمين السيد - ترأس الافتتاح سيادة الأسقف سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور الأسقف منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفى، ومدير المركز، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مندوبًا عن فضيلة شيخ الأزهر الشريف، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء المركز الجديد.

فى بداية الحفل، قال الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة فى كلمته: "هدفنا تغيير المفاهيم المغلوطة وتغيير الفكر وتقبل الآخر المختلف دينيًا وعقائديًا".

وأضاف رئيس الأساقفة "علينا تقبل الآخر كما هو وليس كما أريد أن أتصوره، لذلك لابد من الحوار واستخدام العقل".

واستكمل رئيس الأساقفة: يهدف المركز لعقد لقاءات، تجمع شيوخ وقساوسة فى ندوات، والخروج معًا فى نشاطات مشتركة.

واستطرد: "نقدم دعوة لمن يريد التعرف على كيفية الحوار بين الديانات، بزيارة مصر والتعاون مع المركز، ويمكن لهذا الأمر أن ينشط السياحة الدينية".

من جانبه قال المطران منير حنا رئيس الأساقفة الشرفى للكنيسة الأسقفية، ومدير المركز: أن رسالة المركز التى تحرص عليها الكنيسة الأسقفية هى معرفة أفضل للدين الإسلامى والمسيحى.

وتابع المطران الشرفى: المركز له ثلاثة اهتمامات أولها النشاط الأكاديمى للمركز، يشمل الدراسات الإسلاميةَ والمسيحية بالتعاون مع الأزهر الشريف، خاصة بالنسبة للطلبة القادمين من الدول العربية.

أما النشاط الثانى وفقًا للمطران منير حنا: هو المبادرات الاجتماعية، التى تهدف لتشجيع كل الفئات فى الاشتراك فى مشروعات مجتمعية صغيرة، تهدف لصالح المجتمع، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى للمركز هو خلق تناغم طائفى وتعاون وتعايش سلمى.

وأشار إلى أن الاهتمام الثالث للمركز هو خلق فريق مدرب جيدًا على حل الصراعات، وبناء المسلمين ويضم مسلمين ومسيحيين للتحرك نحو مناطق الأزمات، مضيفًا: "نأمل أن يكون المركز صانع سلام فى مصر".

حضر الافتتاح ممثلون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بينهم الدكتور جرجس صالح الأمين، العام السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور إبراهيم فوزى، وزير الصناعة الأسبق، ومثل الأب رفيق جريش الكنيسة الكاثوليكية فى حضور افتتاح المركز.