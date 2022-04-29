تعيينات ولقاءات واحتفالات.. حصاد القوى العاملة الأسبوعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقرر المجلس القومى للأجور بحضور وزير القوى العاملة نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات للحد الأدنى للأجور يطرح على موقع المجلس والقوى العاملة الأسبوع المقبل، وبحث التعاون المشترك مع وفد "هواوى مصر"، ومد أجل استلام المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية،وتدريب 302 سيدة بالقاهرة والفيوم ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها، وتوفير 5403 فرصة عمل من خلال 98 شركة ومصنع قطاع خاص فى 15 محافظة، وتعيين 27610 شابا منهم 392 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات، و15 نصيحة لجميع المسافرين إلى الإمارات، واسترداد 35 مليون ليرة لمصرى دفعها لاستقدام اثنان من أقاربه للعمل بلبنان.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، إذ أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، بإحدى الفنادق الكبرى، الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير القوى العاملة إن ذلك ياتى فى إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع إطار داعم وممكن وأمن للمرأة، حيث تعد الخطة الوطنية هى خارطة الطريق نحو المساواة خلال الخمس سنوات القادمة.



وأوضح سعفان أن وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بالوزارة قامت بوضع الخطة بمشاركة لجنة من كل الجهات المعنية بالمساواة من وزارات التخطيط والتعاون الدولى، والتضامن الاجتماعى، والمالية، والتجارة، والصناعة، والمجلس القومى للمرأة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأشار سعفان إلى أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل تهدف إلى خلق إطار عام ممكن، داعم، وآمن لكل من المرأة والرجل فى مجال العمل، حيث تسعى الخطة إلى تحقيق 6 أهداف عامة، تتمثل فى خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين فى مجال العمل؛ وتعزيز سبل مشاركة المرأة فى قوة العمل والمناصب القيادية؛وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز؛وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة فى مجال العمل وفقا النوع الاجتماعى؛وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعى بقضايا المساواة بين الجنسين فى مجال العمل؛وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.

وفى نفس السياق قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة: إن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل تم إعدادها بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية "تعزيز أماكن العمل المستجيبة للمساواة بين الجنسين فى مصر" الممول من السفارة الهولندية بالقاهرة، مشيرا إلى أنه تم إتباع نهج تشاركى فى تطوير الخطة بتشكيل لجنة تيسيرية تشمل عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن اتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والغرف التجارية بهدف تطوير الخطة الوطنية.

وعقد المجلس القومى للأجور اجتماعا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلى كل من وزارت التخطيط والتضامن الاجتماعى، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والغرف التجارية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها.

وخلال الاجتماع اتفق المجلس على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه فى الأسبوع المقبل على الموقع الإلكترونى الخاص بكل من المجلس القومى للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التى تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادى والرد عليها.

كما اتفق المجلس على آلية إخطار المنشآت التى تقدمت بطلبات للاستثناء والتى تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أى خسائر مادية ولا يؤثر على الأرباح.



ودعا الوزير، اتحادات العمال وأصحاب الأعمال، إلى عمل حوار مجتمعى فيما بينها حول أوضاع المنشآت والعمال العاملين بداخلها، فى إطار تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإنتاجية لتحقيق مزيد من الإنتاج ودفع الاقتصاد القومى وزيادة النمو فى ظل الظروف الحالية.

وقرر وزير القوى العاملة، مد أجل استلام تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية للتصنيفات النقابية لـ 15 فى المرحلة الأولى إلى 24 أبريل الجارى، والتصنيفات النقابية لـ 14 فى المرحلة الثانية إلى تاريخ 9 مايو 2022، على أن يسرى ذلك على ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2018 تيسيرا على المنظمات النقابية العمالية فى اتاحة الوقت الكافى لتقديم مشروعاتهم الانتخابية.

ويلزم القرار المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع فى دائرتها مركزها الرئيسى بالمشروع الانتخابى المقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها، وذلك فى الموعد المذكور.

كما بحث وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، و"مابن" المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة هواوى تكنولوجيز مصر، والوفد المرافق له، سبل تقدم الأعمال التنسيقية والتعاونية مع الوزارة وسبل تطويرها الفترة المقبلة.

فى مستهل اللقاء رحب الوزير، بوفد الشركة الحضور، مؤكدا العلاقة الوطيدة التى تجمع وزارة القوى العاملة وشركة هواوى مصر فى العديد من مجالات عمل الوزارة، وتطوير منظومة التدريب المهنى وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.

وأوضح الوزير أن شركة هواوى لها العديد من الأعمال التى ساهمت فيها بالعمل مع الوزارة، وخاصة تطوير مركز المعلومات، والتى تركت فيه بصمة واضحة من تحديث للنظم المعلوماتية وبرامج العمل وتطوير البنية الأساسية له، من أجل تحقيق آداء أفضل فى جميع ملفات عمل الوزارة.



وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتسهيل أعمال الشركات العالمية الموجودة على الأرض المصرية والتى ساهمت فى دفع الاقتصاد القومى المصرى، والتحول إلى الرقمنة الكاملة فى تقديم الخدمات للمواطنين، كما تدعم تلك الشركات بكل السبل التى أتاحتها القوانين واللوائح التنفيذية لها، وكذلك الحفاظ على العمالة المصرية العاملة بداخلها، وتحديد العمالة الأجنبية وفق النسب التى حددها القانون.

من جانبه قدم المدير العام وعضو مجلس إدارة الشركة، الشكر والتقدير للوزير، على الدعم المقدم للشركة من جانب الوزارة، والتعاون المثمر بين الطرفين فى العديد من الملفات وخاصة التدريب على وظائف المستقبل لخريجى الجامعات المصرية فى الفترة الأخيرة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لأكاديمية هواوى، ما تم إنجازه خلال تلك الفترة، حيث قدمت خدماتها من خلال أكاديمية هواوى إلى 20 ألف شاب، تم اعتماد 8000 شاب منهم داخل الشركة، وتوظيف 100 شاب من خريجى التدريب لتدعيم بعض الوظائف التخصصية داخل الشركة.

ووجه وزير القوى العاملة، رسالة بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية قال فيها: إن جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - 19) التى اجتاحت العالم منذ سنتين ومازالت حتى الآن، وتركت أثارها الاقتصادية والاجتماعية بصمات عميقة على العاملين فى جميع القطاعات الاقتصادية، وفى الاقتصاد غير المنظم، والانخفاض غير المسبوق فى النشاط الاقتصادى وساعات العمل، ما هى إلا رسالة للبشرية توضح للجميع الدور الحاسم لأنظمة الصحة والسلامة المهنية، والحاجة لبناء نظام صحة وسلامة مهنية قوى ومرن فى آن واحد لحماية العمال وأسرهم والمجتمع ككل، فى الطوارئ والأزمات.

وأكد سعفان، أن السلامة والصحة المهنية هى منهج حياة يجب أن نتبعه جميعا فى المنزل أو فى وسائل المواصلات، ولا سيما فى بيئة العمل.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن 28 أبريل من كل عام هو اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، هذا اليوم ربطته الحركة النقابية فى العالم للاحتفال بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، ومنذ عام 1996 أصبح ذلك التاريخ بمثابة نقطة إنطلاق نحو تعزيز بيئة عمل لائقة صحية آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية.

كما هنأ وزير القوى العاملة، الفريق أول محــــمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.



كما تقدم بأخلص التهانى لرجال القوات المسلحة البواسل الذين سطروا بطولات خالدة فى تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة البسالة والنضال.

وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التى تصدرها نصف شهرية من توفير 5403 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 12 ألف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 98 شركة ومصنع قطاع خاص فى 15 محافظة لشغلها خلال شهرى أبريل ومايو 2022.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 15 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية، والفيوم، والغربية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس، وأسيوط، وقنا، والمنوفية، وسوهاج، والجيزة، والبحر الأحمر.

كما وجه وزير القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها فى المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الاثنين 25 أبريل 2022، التى أعطيت للعاملين فى القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وتابع سعفان، دورات التدريب التى تم تنفيذها ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والمنفذ فى محافظات "الفيوم وسوهاج والقاهرة".

تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، أشار فيه إلى أنه تم تنفيذا تكليفكم بمتابعة الدورات التدريبية على مهن الطباعة على المنسوجات والتفصيل والحياكة والمشغولات الخشبية، والمستهدف فيها تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها فى فتح مشروعات صغيرة تدر دخلا يضمن لهن حياة كريمة قامت المديرية بتنفيذ 3 دورات، الأولى فى الطباعة على المنسوجات بمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة "الشرابية سابقا"، حيث تم تدريب 75 متدربا على مهنة الطباعة على المنسوجات وعلى الأوانى الفخارية وتم توزيع ما تم طباعته على المتدربين فى ختام التدريب.

أما الدورة الثانية فكانت على التفصيل والخياطة وتم تنفيذها بمركز التدريب المهنى وشملت 50 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله على المتدربات فى ختام التدريب، والثالثة على مهنة المشغولات الخشبية لـ 75 متدربا، مضيفا أن الوزارة وفرت جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين.

كما شملت الدورات ثلاث ندوات فى ريادة الأعمال بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز، وكيفية عمل المشروعات الصغيرة والحصول على التراخيص اللازمة لذلك ودراسات الجدوى وحساب المخاطر والتسويق للمنتجات لضمان نجاح المشروعات.

وفى نفس السياق، تلقى الوزير تقريرا من هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم أشارت فيه إلى أنه تنفيذا لتكليفاتكم بمتابعة دورتى الطباعة على المنسوجات والتفصيل والحياكة والمستهدف فيه تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها فى فتح مشروعات صغيرة تدر دخلا يضمن لهن حياة كريمة قامت المديرية بتنفيذ دورتين: الأولى فى المشغولات الخشبية "الأركت" بجمعية تنمية المجتمع مركز يوسف الصديق، ونادى المرأة بمنية الحيط مركز اطسا، حيث تم تدريب 60 متدربة، وتم توزيع ما تم صنعه على المتدربات فى نهاية التدريب.

أما الدورة الثانية فكانت على التفصيل والخياطة، وتم تنفيذها بجمعية الطريق للتنمية، وشملت 42 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله على المتدربات فى ختام التدريب، مضيفة أن الوزارة وفرت جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 9 ندوات تثقيفية أثناء التدريب خاصة باستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة شملت قضايا: الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والتحرش الجنسى، والمساواة وعدم التمييز فى مجال العمل، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالفيوم، وفرع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان.

كما وجه وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بتكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للسيدات العاملات، بضرورة ممارسة حقهم فى الترشح فى انتخابات المنظمات النقابية العمالية دورة 2022 – 2026، والمشاركة فى العمل النقابى باعتبارها نبض التنظيم النقابى المصرى.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية دائما ما تدعم المرأة فى مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها كافة الحقوق والمزايا والمستحقات التى تتساوى بها مع الرجل فى العمل فى كل المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة دائما ما تعمل على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة، وفتح الأبواب المغلقة أمامها.

وفى هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية ورشة عمل بعنوان "المرأة العاملة.. نبض التنظيم النقابى"، وذلك بمقر نادى نقابة النقل البرى بالمحلة الكبرى،بحضور ياسر عيد وكيل المديرية، والسيد الشرقاوى مدير منطقة عمل المحلة الكبرى، وزاهية السبخى مدير إدارة المرأة بالإسكندرية، ومجموعة من السيدات العاملات أعضاء اللجان النقابية العمالية بشركة مصر للغزل والنسيج، وتعاون غزل المحلة الكبرى، والإصلاح الزراعى، وتفتيش الرى، وموظفات مجلس مدينة المحلة الكبرى، وموظفى مكاتب البريد المصرى.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 27610 شابا منهم 392 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والقاهرة، والسويس،والقليوبية، بلغت مليون و39 ألفا و813 جنيها، والتفتيش على 2765 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 9153 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 9153 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، فى الزام مواطن لبنانى يدعى"ب.ل.أ" بدفع 35 مليون ليرة لبنانى، بما يعادل مبلغ 4000 دولار كان قد حصل عليها من المصرى "أ.ف.أ.أ" لغرض استقدام اثنان من أقاربه للعمل فى لبنان، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان كلف مكتب التمثيل العمالى ببيروت بمتابعة مشكلة المواطن المصرى "أ.ف.أ.أ" الذى قام بتسليم مبلغ 4000 دولار للمواطن اللبنانى "ب.ل.أ" بغرض استقدام اثنان من أقاربه للعمل فى لبنان.

كما عقد مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو لقاءات موسعة مع جانب كبير من بعض رموز الجالية المصرية بإيطاليا فى مجالات العمل المختلفة، وذلك للاستماع إلى مطالبهم، والرد على كافة استفساراتهم وتوعيتهم بأهمية الالتزام بأحكام قوانين الدولة المضيفة والانتظام فى سداد الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الإيطالية للحفاظ على حقوقهم التأمينية لديها.

وقال الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو: إنه تم على مائدة الحوار تشجيع أصحاب الأعمال من رموز الجالية على ضرورة الاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية بشتى محافظات مصر، وحثهم على المشاركة فى المشروعات القومية بها.

وقد تم فى ختام اللقاء تبادل أرقام الهواتف المحمولة للتواصل المباشر والمستمر مع رموز الجالية، الأمر الذى قد لاقى استحسان كبير لديهم، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم القنصل العام، ومكتب التمثيل العمالى بميلانو على هذا اللقاء.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى أبوظبى يكشف عن أن دولة الإمارات حددت خطوات تجديد تأشيرة الإقامة فى والإجراءات الجديدة بشأن السفر ومدة الإقامة والأوراق المطلوبة، حيث توفر الحكومة فترة سماح مدتها 30 يوما للإقامة القانونية داخل الحدود السياسية للدولة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة، ويجب بعد ذلك تجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء هذه الفترة من أجل تجنب الغرامات أو العقوبات.

وكرم نادى تراث الإمارات الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية، لتنظيم أول مبادرة مصرية لدعم المشروعات الصغيرة بدولة الإمارات الشقيقة، والتى افتتحها سفير مصر لدى دولة الإمارات شريف البديوى، وعبد الله المحيربى مستشار مكتب المدير العام للنادى، أقيمت مؤخرا فى القرية التراثية على شاطئ أبوظبى التابعة للنادى.

وقد لاقت المبادرة اقبالا وترحيبا من المواطنين ومن أبناء الجالية المصرية وجميع الجاليات وتخللها العديد من الفعاليات والفقرات والمسابقات، بالاضافة لركن للأطفال وتم تبادل الدروع بين السفير وممثل نادى تراث الإمارات.

وأخيرا، تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا آخرا من مكتب التمثيل العمالى، أوضحت فيه الملحق العمالى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى أن الـ 15 نصيحة تتمثل فى أنه فى حال عرض شخص ما وظيفة فى الإمارات لمن يرغب فى القدوم إلى الدولة، فعليه تقديم عرض عمل صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين وإذن دخول لاستكمال إجراءات عقد العمل، وتصريح الإقامة، مع التأكيد على أهمية معرفة أن تصريح الدخول الذى يتم إصداره لغرض السياحة أو الزيارة.

ولا يمنح الشخص الحق فى العمل داخل الدولة، وإذا عمل الزائر بعد دخوله بتأشيرة سياحة أو زيارة، فيمكن تغريمه وتحميله المسؤولية القانونية.