محافظ القاهرة يتفقد عددا من منافذ بيع السلع ومستلزمات العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - كما تفقد معرض باب الشعرية الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية لتوفير مستلزمات العيد بتخفيضات تصل لـ 30% على جميع المعروضات وهو المعرض الذى سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك بمشاركة الشركات القابضة وكبار التجار ويقدم منتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور بالإضافة إلى ملابس الأطفال والأحذية والمفروشات.

وأكد محافظ القاهرة، أن نشر هذه المعارض يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وحسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على المسؤولين عن المعارض إحكام الرقابة عليها والتأكد من بيع السلع المخفضة للمواطن العادى لمنع المتاجرة بها ليصل الدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.

وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات التى تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496 ، و114 للإبلاغ عن أى مشكلات فى الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.