عاجل- الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائى بدءاً من دفعة الصف الرابع الابتدائى هذا العام 2021 / 2022.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار سنوات الدراسة كما هى دون حذف أو تغيير سواءً فى مرحلة التعليم الأساسى أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، تم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائى فى المهام الأدائية من يوم الإثنين الموافق 18 أبريل 2022، وحتى الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كل فى تخصصه)، ويتم تقييم الطلاب فى المهام الأدائية بشكل طبيعى دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس، بل يقوم الطالب بأدائها داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، ويعد التقييم فى المهام الأدائية داخل المدرسة جزءاً من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وقدرتهم على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى.