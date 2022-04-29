زيارات ميدانية واجتماعات.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الانفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 88، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 22 وحتى 28 أبريل الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وسلط الانفوجراف الضوء على اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، موسم حصاد محصول القمح فى منطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، وذلك فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة، كما استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، خلال كلمته امام الرئيس السيسى، على هامش الافتتاح، جهود وزارة الزراعة فى ملف الامن الغذائى، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

كما تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عدد من حقول القمح بالمحافظة لمتابعة عمليات الحصاد، فضلا عن زيارة مطحن بنها للوقوف على التيسير على المزارعين خلال عمليات توريد المحصول، كما شملت الزيارة تفقد صوب المشروع القومى لإنتاج التقاوى بمدينة قها، كما نظمت الوزارة، يوم حصاد موسع لمحصول القمح بأحد الحقول التابعة للحملة القومية للقمح وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى بقرية منشأة رحمى التابعة لمركز اطسا بالفيوم.

وبعث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين والقيادات بالوزارة، برقيـة تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيدة.



كما أعلنت وزارة الزراعة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة لمتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح بالتعاون مع وزارة التموين وتسهيل كل إجراءات التوريد تيسيرا على المزارعين، واعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الاراضى الزراعية خلال الاجازة، كما كثفت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات حملات المرور الميدانى على مختلف الزراعات للإطمئنان على خلوها من الإصابة بالآفات وحملت شعار نحن مع القمح حتى آخر حبة حصاد.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، انفوجراف بمناسبة العيد القومى لمحافظة شمال سيناء.. بعنوان: "شمال سيناء"... التعمير والتنمية الخضراء فى أرض الفيروز، كما شهدت حديقة الحيوان اقبالا كبيرا من المواطنين خلال قضاء عطلة شم النسيم، حيث فتحت الحديقة ابوابها من صباح اليوم وكانت استعدت لاستقبال المواطنين من خلال مجموعة اجراءات تساعد الزائرين على الاستمتاع بعيد شم النسيم.



وخلال هذا الأسبوع أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من تحصين أكثر من 6.1 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع منذ بداية انطلاق الحملة 15 مارس حتى الآن، كما أعلنت الوزارة، تزويد قطاع الزراعة الآلية باحدث المعدات والالات اللازمة للزراعة والحصاد ولاول مرة يصل حجم المعدات لأكثر من 5 آلاف معدة متنوعة منتشرة فى 135 محطة ميكنة على مستوى الجمهورية، كما أعلن الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، عن توافر تقاوى القطن هذا العام لتغطية المساحة المستهدف زراعتها والمتوقع وصولها إلى نصف مليون فدان.

ونظم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية قوافل إرشادية وتوعوية فى سوق قمن العرس بمركز الواسطى محافظة بنى سويف وسوق أشمون العمومى للماشية بمحافظة المنوفية عن مزايا التأمين الصحى على الماشية لدى الصندوق، كما اصدرت الوزارة، تقريرا حول انشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر مارس الماضى، شمل التقرير متابعة الحالة المرضية للمحاصيل، والنشاط الارشادى والبحثى والخدمى والانتاجى، كذلك بلغ اجمالى عدد الشهادات التى اصدرها المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 7000 شهادة.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارعى والمربى، كذلك الاصدار الاخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالارقام.