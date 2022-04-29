فى أسبوع التمنيع.. الصحة: معدل تطعيم كورونا وصل لـ 79 جرعة لكل 100 مواطن

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر وصل إلى 79.53 جرعة لكل 100 مواطن وهو مايعد من المعدلات المرتفعة للتطعيمات طبقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، حيث تم صرف 81.384.156 جرعة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر.





يأتى ذلك فى إطار الأسبوع العالمى للتمنيع فى الفترة من 24-30 أبريل 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجهود التى قامت بها وزارة الصحة والسكان فى الأشهر الماضية أدت لزيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر من خلال التوسع فى أماكن التطعيمات وتنفيذ حملة للتطعيمات بالمنازل "طرق الأبواب" مما كان له دور كبير فى استقرار الوضع الوبائى والصحى فى مصر.

وأكد "عبدالغفار" أن مصر ملتزمة بالوقاية من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم من خلال العمل على تنفيذ استراتيجيات صحية وتطوير ومتابعة سير خطط العمل ومؤشرات البرامج المحلية من خلال التكامل بين جميع مستويات الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن القيام بأنشطة التمنيع بمصر مستمرة فضلًا عن زيادة الوعى المجتمعى وتشجيع المواطنين للإقبال على خدمات التطعيم، حيث أثبتت الدراسات والدلائل العلمية وتجارب البلدان المختلفة أثر اللقاحات كإحدى أنجح التدخلات الصحية وأكثرها فعاليةً فى إنقاذ حياة الملايين وخفض معدلات الوفاة على مر السنين.

وأضاف أن برنامج التطعيمات الموسع بمصر يُمثل دعامة أساسية من دعامات الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، لافتًا إلى نجاح مصر فى توفير كافة أنواع اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 .