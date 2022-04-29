«التضامن»: نشهد طفرة كبيرة فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية نداء لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع، وذلك بشأن تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع مستخدمى المعين السمعى ومزروعى القوقعة فى رياض الأطفال وما قبلها فى الفترة العمرية منذ المولد حتى 8 سنوات.





وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود مساعد الوزير لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى ومن جانب جمعية نداء لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع ماجدة أحمد فهمى رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ويأتى توقيع البروتوكول فى إطار رعاية وزارة التضامن الاجتماعى لذوى الإعاقة ومن منطلق حرصها على توفير كل الخدمات لهم عن طريق التقويم المهنى والنفسى وإجراء القياسات العلمية طبقا لخصوصية كل حالة، كما جاء توقيع البروتوكول من منطلق أن جمعية نداء من الجمعيات التى تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية للأشخاص ذوى الإعاقة بالإضافة إلى إطلاقها برنامج تدريبى لإعداد كوادر متخصصة فى مجال تأهيل الأطفال الصم والمكفوفين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نشهد طفرة كبيرة فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الدولة تنتهج منهج حقوق الإنسان، حيث تم مراعاة حقوق الأشخاص فى دستور 2014 وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومجموعة سياسات الحماية الاجتماعية التى تم وضعها، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت القباج أن الإعاقات السمعية تعد من الإعاقات الصعبة وأصحابها من الفئات التى يستلزم دمجها فى المجتمع إعداد الظروف لذلك، حيث يجب تأهيل أولياء الأمور والأسر والمجتمع لدمجهم، مشيرة إلى أن زراعة القوقعة مكلفة للغاية، والقيادة السياسية أدرجت عمليات زراعة القوقعة ضمن نظام التأمين الصحى للدولة وتتكلف العملية الواحدة حوالى من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن أنسب تدخل لحماية الأبناء يتمثل فى وقت الطفولة المبكرة، ومواءمة منهج تعليمهم مع منهج رياض الأطفال، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بإعداد منهج تنشئة الأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى الفئة العمرية من " 0-4".

ومن جانبها قالت السيدة ماجدة أحمد فهمى رئيس مجلس إدارة جمعية نداء إنهم يعملون فى مجال الطفولة المبكرة ويتم التوسع فى الحضانات، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى منحتهم حضانات فى عدد من المحافظات المختلفة، ولدينا 8 حضانات على مستوى محافظات الجمهورية، ونأمل فى زيادتهم.

وأضافت فهمى أن هدفهم نقل الخبرة إلى الجمعيات الأخرى، من أجل تغطية كل أرجاء محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن برامج وزارة التضامن الاجتماعى هادفة وتساعد الجمعيات الأهلية على العمل والتعاون فيما بينها.

وقد اتفق الطرفان على أن التعاون المشترك يكون فى مجال إعداد برامج تأهيل لخدمة الأطفال ضعاف السمع مستخدمى المعين السمعى وزارعى القوقعة خلال المرحلتين العمريتين "التدخل المبكر" و"رياض الأطفال" من أجل تعليمهم اللغة والكلام تمهيدا لدخولهم المدارس مع وضع دليل استرشادى للمعلم.

كما اتفق الطرفان على إعداد كوادر عاملة فى مجال تأهيل وتعليم الأطفال ذوى الإعاقة والعمل على تدريب 120 اخصائيا، وتدريب 30 متدربا من الأوائل على المستوى الثانى والذى يشمل التدريب على كيفية أعداد البرامج بحيث يصبح أخصائى أول تأهيل وضع برامج، بالإضافة إلى تدريب عملى لكافة المتدربين لمدة أسبوعين فى فصول حضانات نداء، ويلتزم الطرفان بقياس مؤشرات الأداء للأنشطة محل هذا البروتوكول بعد انتهاء كل تدريب."