/694909/بعد-موافقة-النواب-كيف-تساهم-منحة-المساعدة-بين-مصر-وأمريكا-في-تحفيز-التجارة-والاستثمار

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

دوت الخليج كيف تساهم منحة المساعدة بين مصر وأمريكا في تحفيز التجارة والاستثمار؟ وأكد تقرير اللجنة المشتركة الذي وافق عليه البرلمان، أن حكومتا جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تعمل، على تقديم كافة أشكال الدعم لتحفيز التجارة والاستثمار، وذلك في إطار توسيع نطاق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومصر، بهدف مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على زيادة الصادرات من خلال دعم الكيانات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية، والتأكيد على التعاون والتنسيق المتبادل، بما يساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار لصالح قطاع الأعمال والقطاع الخاص، بما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر. أهداف الاتفاقية الاتفاقية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال: - تحسين بيئة التجارة والاستثمار. -تحسين إنتاجية العمل. - زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. -تحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية

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