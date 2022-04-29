/694908/للمرة-الثانية-صلاح-يحصل-على-جائزة-أفضل-لعب-في-الدوري-الإنجليزي
حصل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022، من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.
دوت الخليج
وتفوق جناح ليفربول الذي حصل على 48% من الأصوات على كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وديكلان رايس متوسط ميدان وست هام يونايتد.
وتعتبر هذه المرة الثانية في مسيرته التي يحصل خلالها محمد صلاح على تلك الجائزة، حيث توج بها في عام 2018.
صلاح يحصل على جائزة أفضل لعب في الدوري الإنجليزي
ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 برصيد 22 هدف، كما يحتل فريقه ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري خلف مانشيستر سيتي المتصدر.
ويلعب فريق ليفربول يوم الثلاثاء المقبل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام فريق فياريال، الذي تلقى هزيمة من الريدز بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في مباراة الذهب.
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