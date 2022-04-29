/694907/مواعيد-عمل-فروع-المصرية-للاتصالات-we-في-عيد-الفطر
مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك يتساءل الكثيرون عن مواعيد عمل فروع المصرية للاتصالات we في مختلف المحافظات. وهل هناك تغيير في فروع المصرية للاتصالات We أم تعمل كما هى. لذلك يقدم دوت الخليج مواعيدعمل فروع المصرية للاتصالات we في العيد.
عمل فروع المصرية للاتصالات we
من المحدد أن إجازة السنترالات مثل البنوك من اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل حتى الخميس 5 مايو المقبل وهو انتهاء إجازة عيد الفطر
لكن تعمر فروع المصرية للاتصالات We المنتشرة في المحافظات من 9 صباحًا وحتى 10.30 مساءً وهذه المواعيد سيتم العمل بها على مدار الأسبوع.
يوم الخميس والجمعة، ستكون المواعيد مختلفة؛ لأن الفروع ستبدأ في العمل يوم الخميس من 9 صباحًا وحتى 11.30 ليلا، ويوم الجمعة، سيتم العمل من 2 ظهرا وحت 11.30 مساءً.
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