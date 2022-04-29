/694904/عضو-لجنة-العفو-الرئاسي-يطمأن-أهالي-المحبوسين-شوفنا-طلباتكم-وهنبحثها-بكره

أكد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة بدأت في فحص البيانات التي تم إرسالها من قبل أهالي المحبوسين أو المحكوم عليهم، حيث تقوم اللجنة بتفريغها وسوف يتم عرضها على اللجنة في أول اجتماع لها غدا.

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وقال «العوضي»، في بيان له: «علي كل من المواطنين اللذين قاموا بإرسال بيانات محبوسين أو محكوم عليهم التأكد من أننا شاهدناها بالفعل، ونقوم بتفريغها في كشوفات ونراعي الحالات الإنسانية وسوف يتم عرضها علي اللجنة في اول اجتماع لها غدا بإذن الله.

وتابع: ليس معني عدم الرد علي الرسائل أننا نتجاهلها، إنما هناك استحالة عمليه في الرد علي الجميع، وتاكدوا جميعكم أنه لا إهمال ولا استخفاف بأي بيانات تم إرسالها.

وأضاف: نعدكم ببذل أقصي ما نستطيع والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ذات الصلة للإفراج عن أكبر عدد ممكن وفِي اقرب وقت بإذن الله تعالي، وسوف تقوم لجنة العفو الرئاسي بإقرار وسائل أكثر سهولة للتواصل معها، مؤكدًا أن اللجنة تضع قواعد عامة في التعامل مع كافة الحالات دون تفضيل لحالات عن غيرها.

لجنة العفو الرئاسي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أعلن عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.