/694903/الزراعة-منافذ-متحركة-في-المحافظات-لتوفير-كافة-السلع-الأساسية-للمواطنيين-بأسعار-مناسبة

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن جميع الوزارت المصرية لديها تكليفات وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تخفيف العبء عن المواطن المصرى وتوفير كافة احتياجاته، مؤكدا على أن كافة الوزارات المصرية تعمل بجهد فى إطار هذه التوجيهات والتكليفات من الرئيس السيسى.

محمد القرش: نوفر منافذ متحركة للمحافظات لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنيين بأسعار مناسبة

وأكد الدكتور محمد القرش، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، على أن وزارة الزراعة لديها منافذها الثابتة ومجموعة من المنافذ المتحركة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة قامت بأطلاق مبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتى تهدف إلى توصيل المنتاجات التى نتنجها المزارع والأراضى المصرية للمواطن المصرى.

وأضاف أن وزارة الزراعة قامت بتنفيذ بعض المنافذ الثابتة فى العديد من المناطق والمحافظات، موضحا أنه يوجد بعد المناطق التى لا يمكن فيها تنفيذ منافذ ثابتة، ولذلك قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من المنافذ المتنقلة والمتحركة التى تقدر على الوصول إلى هذه المناطق وإلى النجوع والقرى المصرية وتلبية احتياجات سكان هذه المناطق.

جهود وزارة الزراعة لتوفير كافة احتياجات المواطن المصرى من السلع الأساسية

وتابع أن منافذ وزارة الزراعة المتحركة متوفر فيها كافة السلع الأساسية والغذائية والمنتجات الزراعية ، بالأضافة إلى توفير احتياجات المواطن من مستلزمات العيد بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدا على أن الوزارة لديها مجموعة من البدائل المتاحة للمواطن من أجل تلبية كافة المواطنين من كافة الشرائح المختلفة.

وأوضح محمد القرش أن جميع السلع المتوفرة فى المنافذ الثابتة متوفرة ومتاحة أيضا فى المنافذ المتنقلة لتلبية احتياجات المواطنيين وتخفيف العبء عليهم فى فترات العيد، وخاصة المناطق الأكثر احتياجا ، مؤكدا على أن كافة احتياجات المواطن المصرى متوفرة وبكميات كبيرة وكافية فى المنافذ الثابتة والمتحركة

ولفت إلى أنه يوجد 171 منفذ على مستوى كافة المحافظات المصرية، مؤكدا على وجود تنسيق كبير بين وزارة التموين ومع منافذ أمان ومنافذ وطنية من أجل وجود إتاحة ووافرة أمام المواطن المصرى من جميع السلع الأساسية والمنتجات الزراعية.