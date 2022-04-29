"مينفعش تبقى معلم".. عمر كمال ينشر صورة نادرة له ويوجه رسالة غامضة

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شارك المطرب الشعبي عمر كمال متابعيه وجمهوره بنشره صورة نادرة له في بداياته وحرص أن يوجه رسالة من خلالها.

دوت الخليج ينشر صورة عمر كمال في بداياته

بدايات عمر كمال

حرص المطرب الشعبي عمر كمال أن يوجه رسالة لمتابعيه وجمهوره من خلال الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق عمر كمال على الصورة قائلًا: "المهنة اللي ماكنتش فيها صبي… ماينفعش تبقى فيها معلم"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

ومن ناحية أخرى، كان الموسيقار حلمي بكر، شن هجوما على عمر كمال بسبب تغييره كلمات أغنية “بنت الجيران” من “خمور وحشيش” إلى ”تمور وحليب”، خلال حفل أقامه ضمن موسم الرياض الترفيهي.

أزمات عمر كمال

وقال حلمي بكر في حوار له ببرنامج خط أحمر المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية إنه لا يمكن أن يقبل اعتذاره بعد إهانته لمصر، معلقًا: “في رقبتا كلنا هذه الإدانة ومن طالب بتبرئته سيُدان.. ولو جبت من يختلف معي في اللغة لنبذهم وأقل حاجة ممكن أقولها إنهم معندهمش ذوق”.

وأضاف: “محاولة الفنان هاني شاكر إنقاذ الذوق العام مش كفاية”، كما هاجم المطرب محمد عطية أيضًا ووصفه بـ "مطرب الأغنية الواحدة".

وقبل أيام كان قد أعلن المطرب الشعبي عمر كمال عن أغنية جديدة من المقرر أن يطرحها في وقفة عيد الفطر بالتعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

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ونشر صورة تجمعه بـ حسن شاكوش عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها قائلًا: “استنونا يوم الوقفة”.

وفي سياق آخر، كان حسن شاكوش ضيف الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها حبر سري المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية في رمضان وتحدث عن عمر كمال.

وقال حسن شاكوش عن عمر كمال في لقائه التلفزيوني الأخير ببرنامج حبر سري عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية: “خناقات حمو بيكا وعمر كمال بتبقى بجد وحقيقة مش نمرة عشان يتصدروا الترند”.