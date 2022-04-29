الان اعرف هل السبت إجازة رسمية فى المصالح الحكومية 2022

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يتساءل الكثير من موظفى المصالح والهيئات الحكومية هل غدا السبت الموافق 30 مايو إجازة رسمية أم لا، ويبحث الكثير من المواطنيين عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك وعيد العمال 2022، ولذلك سوف ننشر لكم قرارت رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بشأن موعد الإجازات الرسمية لعيد الفطر هذا العام.

دوت الخليج

موعد اجازة عيد العمال وعيد الفطر المبارك 2022

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى قد أصدر قرار يوم الأثنين الموافق 18 أبريل بمنح إجازة رسمية لموظفى المصالح الحكومية والقطاع العام لمدة ستة أيام متصلة منذ يوم السبت الموافق 30 مايو من شهر أبريل الجارى وحتى الخميس الموافق 5 من شهر مايو القادم بمنسابة عيد العمال وعيد الفطر المبارك 2022.

وسوف تكون هذه الإجازات مدفوعة الأجر للعاملين طبفا لقرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وسوف يوجد ثلاثة أيام إضافية فى إجازة عيد الفطر وهم الجمعة الموافقة 29 أبريل الجارى والجمعة الموافقة 7 مايو والسبت الموافق 7 مايو، وذلك لأن بعض الهيئات والمصالح الحكومية تمنح موظفيها إجازة أسبوعية يوم الجمعة والسبت.

هل السبت الموافق 30 مايو اجازة رسمية أم لا فى المصالح الحكومية ؟

يتسأل الكثير من موظفى المصالح الحكومية عن هل غذا إجازة رسمية أم لا، فالأجابة على هذا السؤال هى " نعم" وفقا لقرارت رئيس الوزراء بمنح اجازة عيد الفطر لمدة 6 أايم متصلة منذ غدا السبت وحتى الخميس نهاية الأسبوع القادم.

اجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد أصدر قرار بمنح موظفى القطاع الخاص إجازة رسمية يوم الأحد الموافق 1 مايو بمناسبة عيد العمال ويوم الأثنين الموافق 2 مايو ويوم الثلاثاء 3 مايو بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 2022

وشدد وزير القوى العاملة على أن إجازات عيد العمال وأول يومين من عيد الفطر هم إجازات بأجر كامل لموظفى القطاع الخاص، مؤكدا على أنه يجب أن يحصل موظفى القطاع الخاص على ضعف أجرهم فى حالة تشغيله أيام العطلات الرسمية

اجازة البنوك في مناسبة عيد الفطر 2022

وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر قرار بمنح ا إجازة رسمية لكافة البنوك المصرية منذ يوم الأثنين الموافق 2 مايو وحتى الأربعاء الموافق 4 مايو بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022.