"متاح".. إشارة تردد ام بي سي مصر MBC على النايل سات

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يبحث الجمهور عن تردد ام بي سي مصر على النايل سات وذلك لمشاهدة أحداث المسلسلات والأعمال على شاشتها بجانب البرامج المميزة من حوارية ومقالب وغيرها.

دوت الخليج يقدم لكم تردد ام بي سي مصر على النايل سات

تردد ام بي سي مصر mbc على النايل سات

يبحث الآلاف من الناس والمشاهدين عن تردد ام بي سي مصر على النايل سات لمشاهدة مسلسلاتها وبرامجها حيث أنها تحصد المرتبة الأوللى في المشاهدات منذ بدء الموسم الرمضاني لعام 2022.

ويأتي تردد ام بي سي مصر على النايل سات، 12876، والاستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، بينما معامل تصحيح الخطأ هو 5/6، ويشار أن قناة mbc مصر تعد من أهم وأفضل القنوات التلفزيونية العربية التي حققت جماهيرية كبيرة.

وتهتم القناة الفضائية هذا العام بالتنوع في أعمالها بين برامج المقالب مثل “رامز موفي ستار”، وبرامج الطبخ بجانب البرامج الحوارية مثل “كلام الناس”، وبرامج دينية وغيرها بجانب المسلسلات الدرامية.

مسلسلات ام بي سي مصر

وتضم شاشة قناة ام بي سي مصر مجموعة من المسلسلات في مقدمتها مثل مسلسل مين قال الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان وكان بطولة أحمد داش، ونادين، وجمال سليمان، وديانا هشام وآخرين، وكان يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً.‎

بينما يعرض مسلسل توبة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة السابعة مساءً ويضم في بطولته بجانب عمرو سعد كلا من أسماء أبو اليزيد وصبا مبارك وعبد العزيز مخيون ودياب وآخرين، ويعرض الموسم الثاني من مسلسل المداح في تمام الساعة 8 مساءً.

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ويشارك حمادة هلال في البطولة مجموعة من النجوم مثل هبه مجدي، ولاء الشريف، سهر الصايغ، كمال أبو رية وخالد سرحان وأحمد عبد العزيز وآخرين.

ويعرض أيضًا مسلسل وسط البلد في تمام الساعة 11 مساءً وهو بطولة جمال عبد الناصر، وسميرة عبد العزيز وفيدرا، سماح السعيد، ناصر سيف وأخرين، كما يعرض حاليًا مسلسل بطلوع الروح في تمام الساعة التاسعة مساءً وذلك بدلا من مسلسل مين قال؟!.