وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أن القرار ينص على أنه للجنة أن تستعين بمن تراه من ممثلى الوزارات والجهات المختصة كلما تراءى لها ذلك، كما لها دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، منوهة بأن اللجنة تختص بالإشراف على العملية الانتخابية على المستوى القومى، وتوحيد آليات العمل، والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة فى العملية الانتخابية، وتذليل كافة العقبات التى تعترض التنفيذ.
وأضافت أنه من أجل تنفيذ ذلك تقوم اللجنة بمتابعة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية للتحقق من جاهزيتها ونشر القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية على كافة اللجان العامة المشرفة على الانتخابات.
ونوهت بأن اللجنة تقوم أيضا بإصدار الإرشادات العامة للمشاركة فى العملية الانتخابية، ومتابعة تنفيذها، وإعداد قواعد الاحتياجات المالية والإدارية والفنية، ومتابعة تنفيذها، وإصدار البيانات الإعلامية المتعلقة بمراحل الانتخابات ومستوياتها ونتائجها، وإصدار التقارير النهائية عن العملية الانتخابية، ومراحلها، ومستوياتها والصعوبات التى اعترضتها وطريقة معالجتها.
وتابعت أن القرار نص على أن يشكل للجنة أمانة عامة يصدر بتحديد أعضائها، ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتختص الأمانة العامة بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة، كما تختص بإعداد الموضوعات التشريعية والفنية المطروحة على جدول أعمال اللجنة وما تكلف به من مهام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعفان يقرر تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.