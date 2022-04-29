سعفان يقرر تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية برئاسته وعضوية ممثلى وزارة العدل، يرشحه المستشار وزير العدل، وعن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة، وعن وزارة المالية، يرشحه وزير المالية، وعن التنمية المحلية يرشحه وزير التنمية المحلية، وعن المنظمات النقابية العمالية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمستشار القانونى لوزير القوى العاملة ممثلا للوزارة ومقرر اللجنة.





وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أن القرار ينص على أنه للجنة أن تستعين بمن تراه من ممثلى الوزارات والجهات المختصة كلما تراءى لها ذلك، كما لها دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، منوهة بأن اللجنة تختص بالإشراف على العملية الانتخابية على المستوى القومى، وتوحيد آليات العمل، والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة فى العملية الانتخابية، وتذليل كافة العقبات التى تعترض التنفيذ.

وأضافت أنه من أجل تنفيذ ذلك تقوم اللجنة بمتابعة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية للتحقق من جاهزيتها ونشر القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية على كافة اللجان العامة المشرفة على الانتخابات.

ونوهت بأن اللجنة تقوم أيضا بإصدار الإرشادات العامة للمشاركة فى العملية الانتخابية، ومتابعة تنفيذها، وإعداد قواعد الاحتياجات المالية والإدارية والفنية، ومتابعة تنفيذها، وإصدار البيانات الإعلامية المتعلقة بمراحل الانتخابات ومستوياتها ونتائجها، وإصدار التقارير النهائية عن العملية الانتخابية، ومراحلها، ومستوياتها والصعوبات التى اعترضتها وطريقة معالجتها.

وتابعت أن القرار نص على أن يشكل للجنة أمانة عامة يصدر بتحديد أعضائها، ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتختص الأمانة العامة بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة، كما تختص بإعداد الموضوعات التشريعية والفنية المطروحة على جدول أعمال اللجنة وما تكلف به من مهام.