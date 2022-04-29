وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية فى البرقية:

"بمشاعر يملؤها الإعـزاز والتقديـر، يطيـب لى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف، عن خالص التهنئة، مقرونة بأصدق الأمنيات، وأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف، منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير، ومنارةً للعلم، تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية، وكل عام وفضيلتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول، ولتبقى مصر منارة تهدى العالمين صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية مصر العربية.

جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

إن تلك المناسبة العطرة التى نحتفى بها فى كل عام وترسخ فى الوجدان قيم الثواب للمجتهدين، لتكون لنا دافعاً للتكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمل الوطنى فى مواصلة نجاحاتها نحو التقدم والنماء.. وكل عام وفضيلتكم بخير".

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، بوزارة الداخلية.

جاء بها:

"بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

إننا إذ نستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك، لنستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعاً على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة هامة من التاريخ الإنسانى المعاصر فى ضوء مرتجيات مسيرة العمل الوطنى من التنمية ومواصلة البناء لبلوغ مدارج الرخاء والازدهار، متسلحين بالإخلاص والعمل يقيناً فى جزاء المولى عز وجل للمُجتهدين والمخلصين مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام، على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكل عام وأنتم جميعا بخير".