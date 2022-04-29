وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية فى برقيته: "بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتقدير، يطيـب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن أبعث لسيادتكم، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة، والضباط، وضباط الصف، والصناع العسكريين، والجنود، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. مهداً للبطولات وذخراً للعطاء والتضحيات.. وحفظ الله أبطالها فى معارك التحرير والبناء.. وعاشت مصرنا أبد الدهر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء… وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة مماثلة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئــة الشــرطة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن نُعرب لسيادتكم، والقادة، والضباط، وضبـاط الصف، والصناع العسكريين، والجنود، عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكل عام وسيادتكم بخير".