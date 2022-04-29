وزير الداخلية يهنىء رئيسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نص البرقية:

"يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن أبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية، ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد فى سبيل رفعة الوطن وعزته.. مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.

حفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة مماثلة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

جاء بها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. ونحن إذ نتوجه لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى بتلك المناسبة المباركة، لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنبل لرفعة هذا الوطن المفدى.

حفظ الله مصر واحة للخير والأمن، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

جاء بها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة بعد صيام شهر فضيل، تجلت فيه فيوض الرحمة والبركة.. جاءت لتكون ثوابا لمن اجتهد وصابر.. وهو ما يجعلنا نستلهم منها قيمة اليقين فى توفيق المولى للمخلصين والمثابرين.

حفظ الله مصر وجعل إرادتها لبلوغ مسيرتها أهداف الرخاء والتنمية نافذة وماضية، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير".