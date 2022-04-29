الطقس فى نهاية رمضان والعيد.. ارتفاع وانخفاض وتحذيرات عاجلة

جدة - نرمين السيد - القاهرة تسجل 37 درجة و40 جنوب البلاد

وتوقعت الهيئة، أن تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت أن التأثير الأكبر لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة يكون على الصحراء الغربية وشمال الصعيد، حيث متوقع أن تتدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك لأقل من 1000 متر لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ليلا على أقصى غرب البلاد.

وقالت الهيئة: تتوالى المنخفضات الصحراوية معلنة استمرار الموجات الحارة على البلاد، وتشهد جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة مرور منخفض صحراوى جديد، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضافت: تنشط الرياح الجنوبية الجافة وتزداد سرعة هباتها أيضا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وتنخفض على إثرها الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية.

وتابعت: المنخفض فى حركته سريع حيث يمر يوم الجمعة ليعبر مصر مغادرا إلى بلاد الشام وعليه تنخفض درجات الحرارة سريعا لتعود إلى معدلاتها الطبيعية غدا السبت 30 أبريل.

طقس العيد

كما أعلنت الهيئة، حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من السبت الموافق 30 أبريل وحتى الجمعة 06 مايو 2022.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 أبريل 2022

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من أقصى غرب البلاد.