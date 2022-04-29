وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نص البرقية:

"بمشاعر يملؤها التوقير والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى، مقرونة بأصدق الأمانى، بأن يعيد المولى عز وجل تلك المناسبة العطرة على سيادتكم أعواما عديدة، ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وازدهار.

نستقبل عيد الفطر المبارك فى كل عام، ونستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعا على البذل والعطاء، لرفعة وطننا فى مرحلة من تاريخه نستهدف فيها مواصلة التنمية والبناء، متسلحين بالإخلاص فى العمل يقينا فى جزاء المولى عز وجل للمجدين والمخلصين، مبتهلين إليه جلت قدرته أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.

حفظكم الله سيادة الرئيس وحفظ مصرنا الغالية، وجعل دوما نصرته لمسيرتها الوطنية نحو المزيد من النماء والازدهار والرخاء ماضية، وتأييده لعطاء أبنائها المخلصين نافذة وغالبة، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عام وسيادتكم بخير".