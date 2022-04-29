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/694894/Orange-توفر-باقات-أورنج-الكينج-2022-بأسعار-تبدأ-من-20-جنيه

11:45 ص - الجمعة 29 أبريل 2022

أعلنت أورنج عن توفير باقات الكينج 2022 بأكثر من شريحة لتناسب جميع الفئات، ويقدم دوت الخليج تفاصيل باقات أورنج الكينج بأسعارها وكيفية الاشتراك فيها.

توفر أورنج انظمة جديدة لها تحت اسم الكينج، وهو أول نظام مقدم من اورانج يضم باقات انترنت وباقات مكالمات معا، ويوجد من باقات الكينج أربع باقات مختلفة يمكنك الاختيار من بينها على حسب مايناسبك (20 - 30 - 40 - 60)، ويمكنك التحويل لهذا النظام عن طريق الاتصال برقم 400، كيف سيتم محاسبتك في نظام الكينج، فيما يخص المكالمات يتم احتساب الدقيقة إلى أي خط اورنج بدقيقة واحدة والى اي خط اخر بخمس دقائق، اما الانترنت يتم حساب كل 1 ميجا تستخدم في مواقع السوشيال ميديا والمزيكا ب 1 ميجا، والمواقع والتطبيقات الأخرى يتم احتساب كل 1 ميجا ب 2 ميجا.

أسعار باقات أورنج الكينج