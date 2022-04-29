مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي.. ياسمين رئيس لـ أحمد مكي: "هذه إطلالتي للسجادة الحمراء"

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دوت الخليج يرصد رسالة ياسمين رئيس لـ أحمد مكي

ياسمين رئيس مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ووجهت من خلالها رسالة للفنان أحمد مكي الذي يحضر لافتتاح الدورة الأولى من مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي.

وعلقت ياسمين رئيس على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية قائلة: “لم تصل دعوتي الرسمية لحضور مهرجان المزاريطة حتى الآن وهذه إطلالتي للسجادة الحمراء.. الكبير أوي 6.. مهرجان المزاريطة”.

ويشار أن مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 27 التي عرضت أمس الخميس كانت قد شهدت التحضيرات النهائية لمهرجان المزاريطة السينمائي الدولي وسيطر على الحلقة الكوميديا والمواقف المضحكة.

مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي

وظهر الفنان بيومي فؤاد يتعاون مع مربوحة والكبير في التحضير للمهرجان ومن جانبه يواصل حزلئوم دعوة باقي الضيوف والنجوم للمهرجان ومن جانبه اتصل بيومي فؤاد بـ أحمد عز، الذي يريده أن يحضر المهرجان.

بينما تتصل مربوحة بـ يسرا، التي تريد أن تأتي المهرجان بعد علمهم بـ حضور ليوناردو دي كابريو المهرجان كضيف الدورة الأولى، وظهر أوس أوس وهو ينتحل شخصية النجم العالمي ليوناردو دي كابريو ليدخل مهرجان المزاريطة، ولكن الكبير يشك به ويكشف حقيقته.

وقالت مربوحة ليسرا في المكالمة: “كلمة زيادة وهقعدك جنب نيلي كريم هي وعيالها وتجري وراهم في المحاكم”.اقرأ أيضًا

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ومن جانبه قال الكبير وهو الفنان أحمد مكي بشكل كوميدي، عن برنامج رامز موڤي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال بمساعدة نجم الأكشن العالمي فاندام، خلال الحلقة التي عرضت أمس: “ڤاندام هيفرقع صواريخ في صابرين كأن هوليود إتقل خيرها يا ولدي ولا ايه”.

ويضم مسلسل الكبير أوي 6 في بطولته كوكبة من النجوم بجانب الفنان أحمد مكي مثل الفنانة رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومصطفى غريب وحسن القناوي وآخرين من النجوم بجانب عدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.