/694896/القصير--يبحث-مع-سفير-كوت-ديفوار-آفاق-التعاون-بين-البلدين-الشقيقين-في-المجالات-الزراعية-المختلفة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير ثيموتي ايزوان سفير جمهوريه كوت ديفوار بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وكذلك زيارة وزير إلى كوت ديفوار الشهر القادم للمشاركة في مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة التصحر (cop 15 ) نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

وخلال اللقاء أشار القصير، إلى متانة العلاقات التى تربط بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات خاصة في قطاع الزراعة .

وزير الزراعة يبحث مع سفير كوت ديفوار آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة

كما أشار إلي أن مؤتمر مكافحة التصحر القادم سيكون له أهمية كبيره للتعرف علي الاليات اللازمة لمكافحة التصحر في دول افريقيا.

وأعرب القصير، عن سعادته للقيام بهذه الزيارة ، حيث ستكون هناك فرصة لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الزراعة والثروه الحيوانية والسمكية مع وزيري الثروة الحيوانية والزراعة بجمهورية كوت ديفوار في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية

وأكد وزير الزراعة، على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في كوت ديفوار والتعاون في كافة الأنشطة الزراعية المختلفة وكذلك في مجال التدريب وبناء القدرات.

من ناحيته أشار "ايزوان"، إلى ان كوت ديفوار ومصر تربطهما علاقات تاريخية طويلة وهناك زيارات قد تمت على المستوي الرئاسي بين البلدين ، كان أخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لساحل العاج عام 2019 ، ردا علي زيارة الرئيس الايفواري الحسين واتارا.

و اتفق السفير الايفواري، مع ما طرحه وزير الزراعة بضرورة زيادة التعاون الزراعي بين البلدين في جميع المجالات الزراعية المختلفة، مشيدا بتجربة مصر في مجال مكافحة التصحر، معربا عن تطلعه إلى نقل هذه التجربة إلى بلاده.

و اتفقا الوزير والسفير، على أهمية التكامل الزراعي بين دول القارة الافريقية، وكذا التركيز على قضية التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة إلى الناتج القومي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المواد الخام والموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة الأفريقية.