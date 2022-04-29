694901 /694901/Vodafone--باقات-فودافون-adsl-الجديدة-2022-النت-الأرضي-بالأسعار 12:35 م - الجمعة 29 أبريل 2022 توفر Vodafone باقات النت الأرضي بالأسعار تحت عنوان باقات فودافون adsl الجديدة 2022 فهى تتميز بالأسعار المخفضة والسرعات العالية. لذلك يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن باقات فودافون adsl الجديدة 2022 والجيجات التى توفرها. باقات فودافون adsl الجديدة 2022 قامت شركة فودافون بطرح باقات انترنت منزلي بسرعات عالية تبدأ من 30 ميجا والي 100 ميجا، ويوجد من هذه السرعات أربع باقات منها بسرعة 30 ميجا ولكن بسعات تحميل وتصفح مختلفة وباقتين بسرعة 100 ميجا، وتعمل السرعات الجديدة على راوتر VDSL فائق السرعة، وفيما نتعرف على أسعارها. أسعار باقات فودافون التليفون الأرضي باقة 30 ميجا بسعة 140 جيجا بسعر 120 جنيه، والسعر بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 136.8

جنيه.

باقة 30 ميجا بسعة 200 جيجا بسعر 170 جنيه، والسعر بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 193.8

جنيه.

باقة 30 ميجا بسعة 300 جيجا بسعر 250 جنيه، والسعر بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 285 جنيه.

باقة 30 ميجا بسعة 600 جيجا بسعر 500 جنيه، والسعر بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 570 جنيه.

باقة 70 ميجا بسعة 300 جيجا بسعر 350 جنيه، والسعر بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 399 جنيه.

باقة 100 ميجا بسعة 300 جيجا بسعر 450 جنيه، والسعر بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 513 جنيه.

باقة 100 ميجا بسعة 600 جيجا بسعر 700 جنيه، والسعر بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 798 جنيه. تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Vodafone | باقات فودافون adsl الجديدة 2022 "النت الأرضي".. بالأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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